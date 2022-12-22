Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret, EYT ve enflasyon açıklaması | Otomotivde ÖTV indirimi olacak mı?
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret, enflasyon ve diğer ekonomi başlıklarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. "Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz" diyen Bakan Nebati, "Otomotivde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İzmir İktisat Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Enflasyondan, bütçeye... KGF'den, EYT düzenlemesine, birçok önemli başlık gündemdeydi.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK"
Seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz.
"ENERJİ FİYATLARINDA SEYİR AŞAĞI YÖNLÜ"
Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkati çekti.
Nebati, "Bizi yoran enflasyon İnşallah yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Döviz fiyatlarındaki oynaklığın azaldığı ortamda beklentimiz önümüzdeki yıl enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi" diye konuştu.
Bütçeye ilişkin değerlendirme yapan Nebati, "Seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz" dedi.
"BAKANLIK OLARAK ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna Bakan Nebati, son noktayı koydu:
"Şu anda bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok."
Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa da değindi.
SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞME
Mart ayında iş dünyamız ile Suudi Arabistan'a gideceğiz. Körfez'den swap değil depo şeklinde mevduat geliyor
Suudi Arabistan'la ticaret konusunda açıklama yapan Bakan Nebati, "2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, ocak-ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu memnuniyet verici." ifadelerine yer verdi.
Bakan Nebati, "Türk finansal piyasalarına yatırım yapan uluslararası yatırımcılar gibi, Suudi yatırımcıları da piyasalarımızdaki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.
YENİ KGF PAKETİ YOLDA
Bakan Nebati, beklenen ÖTV indirimiyle ilgili, "Şu anda bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok" dedi. Nebati, Kredi Garanti Fonu paketinde, ayrıntıların 14 başlıkta gelecek hafta paylaşılacağını söyledi.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİ MODEL
Bakan Nebati, orta ve alt gelirli kesimlere konut edindirmek için destek paketi çalışmasında sona gelindiğini şu sözlerle duyurdu:
"Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin tarafları tatmin edecek seviyede olması gerektiğini vurguladı.
Kayıt dışı ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın altyapısının yenileneceğini söyledi.
EYT'DE SONA DOĞRU
Bakan Nebati, fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değindi.
"Denetimlerde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin denetim sayısını aşmış olacağız. EYT düzenlemesinin üretimi etkilememesi için ilgili adımları atmaya hazırız."
KKM'NİN MALİYETİ TARTIŞMALARI
Ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla.
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