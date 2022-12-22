Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücret, EYT ve enflasyon açıklaması | Otomotivde ÖTV indirimi olacak mı?

YENİ KGF PAKETİ YOLDA

Bakan Nebati, beklenen ÖTV indirimiyle ilgili, "Şu anda bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok" dedi. Nebati, Kredi Garanti Fonu paketinde, ayrıntıların 14 başlıkta gelecek hafta paylaşılacağını söyledi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİ MODEL

Bakan Nebati, orta ve alt gelirli kesimlere konut edindirmek için destek paketi çalışmasında sona gelindiğini şu sözlerle duyurdu:

"Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir."