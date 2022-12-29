Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "1 Milyon İstihdam Projesi" açıklaması! Sürprizleri Başkan Erdoğan açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yıldan bu yana hayata geçirdiğimiz tüm politikaların merkezinde insan olmuştur. Yaklaşık 1 yıl evvel uygulamaya başladığımız Türkiye ekonomi modeli de aynı anlayışla insan odaklı kurgulanmıştır. Model kapsamında almaya devam ettiğimiz tüm adımlarla ülkemizdeki yatırımları, üretimi ve ihracatı artırarak sürdürülebilir bir büyümeyi tesis etmeyi hedefliyoruz.

Bugün Türkiye küresel ölçekte yaşanan sarsıntılara rağmen istihdam, yatırım, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı net bir şekilde başarmıştır. Bizim diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığımız hususta istihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçınarak yeni iş imkanları sağlamaya odaklanmamızdır.

Başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Finansta erişimde sıkıntı yaşan şirketleri destekleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyoruz.