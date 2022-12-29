Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "1 Milyon İstihdam Projesi" açıklaması! Sürprizleri Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi'nde önemli mesajlar verdi. Bakan Nebati, "Bu konudaki teşviklerimizi ve sürprizlerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah bugün açıklayacaklar" dedi. Nebati, "Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı. Sürdürülebilir bir büyüme tesis etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi'nde açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yıldan bu yana hayata geçirdiğimiz tüm politikaların merkezinde insan olmuştur. Yaklaşık 1 yıl evvel uygulamaya başladığımız Türkiye ekonomi modeli de aynı anlayışla insan odaklı kurgulanmıştır. Model kapsamında almaya devam ettiğimiz tüm adımlarla ülkemizdeki yatırımları, üretimi ve ihracatı artırarak sürdürülebilir bir büyümeyi tesis etmeyi hedefliyoruz.
Bugün Türkiye küresel ölçekte yaşanan sarsıntılara rağmen istihdam, yatırım, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı net bir şekilde başarmıştır. Bizim diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığımız hususta istihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçınarak yeni iş imkanları sağlamaya odaklanmamızdır.
Başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Finansta erişimde sıkıntı yaşan şirketleri destekleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyoruz.
0 FAİZLİ KREDİ İMKANI
Genç girişimciler için 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarmıştır. Halkbank'ı bu başarılı çalışmaları için tebrik ediyorum.
Gelir vergisi mükellefi olarak çalışan yazılımcılarımızın yurt dışına verdikleri hizmetlerde kazanç indirim sağlıyoruz. Yazılım ve program geliştiren gençlerimiz de genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Yazılım ve bilgisayar programı nedeniyle sahip oldukları telif haklarından elde edilen kazançlara gelir vergisi uyguladığımızı biliyorsunuz. Yazılımla uğraşanlardan basit usulde kazanç istisnası uyguluyoruz.
Yazılım, tasarım ve veri analizi gibi hizmetler ağırlık olmak üzere yurt dışındaki şirketlere Türkiye'den verilen ve karşılığı döviz olan ücretlerden gelir ve damga vergisi almıyoruz.
Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın 4 bir yanına ulaşan tam 6 unicorn yani 1 milyar dolar değeri aşan şirketlerin çıkması bunun en önemli göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 20 yılda her alanda kalkındırdık ve bir cazibe merkezi haline getirdik. Son olarak veri merkezi sektörü teşvikleri ile bu sektörümüzü hak ettiği yere taşıyacağız.
"SÜRPRİZLERİMİZİ DE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ İNŞALLAH BUGÜN AÇIKLAYACAKLAR"
Veri Merkezi sektörüne yönelik hazırladığımız teşviklerle bu sektörümüzü de hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konudaki teşviklerimizi ve sürprizlerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah bugün açıklayacaklar
Değerli katılımcılar, gençler bizler katma değerli üretimin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu biliyor. Yarınlara teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.
Teknofest gençliğimizin inanç ve heyecanını ülkemizin kalkınmasında ana kaldıraçlardan biri haline getirmek vizyonu vardır. Gençlerimizin arasından tarihine, ülkesine ve milletine sahip çıkan yarının Vehici Hürkuş'larını, Selçuk Bayraktar'larının yetişeceğine inancımız tamdır.
1 milyon istihdam projesi gençlerimize inancımızın bir sonucu olarak bakanlığımız tarafından başlatılmış kapsayıcı ve insan odaklı projelerimizden önemli bir projedir."
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