Turkuvaz Medya'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi: ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırıldı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar
Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından 29 Aralık 2022, Perşembe günü Turkuvaz Medya Center’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleşen zirvede ‘Türkiye’nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler’ ve ‘Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler” başlıklarıyla iki panel gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2023’te hizmet ihracatı 100 milyar doları aşacak" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2 Ocak Pazartesi günü yapacakları değerlendirme toplantısında 2022'de koyulan hedeflerin yakalandığının görüleceğini ve hizmet ihracatının 100 milyar doları aşacağını söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Eğitim Hizmeti İhracatı Zirvesi'nde konuşan T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un ihracat performansına yönelik şunları söyledi:
"250 plus diyeceğiz, plus'ın ne olduğunu pazartesi göreceğiz. Bizim dünya ihracat ortalamasının üzerinde ihracat yapma kabiliyetimiz var. Özellikle son 2 yılda da dünyadan daha çok arttırmışız biz ihracatımızı, bu yeteneğimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki 2023-2024-2025 yıllarıyla alakalı hedeflerimizi biz yine bu yıl ki rakamın üzerine koyarak gideceğiz. Bizim bütün hedefimiz geldiğimiz noktanın gerisine değil, üzerine koyarak gitmek, fakat bu belirsizliklerin biraz berraklaşması lazım, biraz herkesin önünü görebilmesi lazım. O oluşursa biz çok daha hızlı bu performansımızı sürdürürüz. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi dedik. Bugün 250 milyarı geçeceğiz diyoruz. Türkiye 10 yılda ihracatını yüzde 15'in üzerinde artırdı. 2011'den sonraki 10 yılda dünya ihracatı yüzde 2 büyüdü. Türkiye ise bu dönemde ihracatını yüzde 5,3 artırdı. Dünyanın üç katına yakın… Bu da, şartlara rağmen Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Dünya ihracatındaki payımız yüzde 1,03'e çıktı. Kimse enerji fiyatlarında tahminde bulunamıyor. Çok belirsiz bir ortam var. Dünya ticaretinde de tahminler yapılamıyor. Bizim hep dünya ortalamasının üzerinde ihracat kabiliyetimiz var. Bütün hedeflerimiz geldiğimiz noktanın üzerine koyarak gitmek. Biraz herkesin önünü görebilmesi lazım."
YATIRIM İŞTAHI SÜRÜYOR, TÜRKİYE'YE CİDDİ TALEP VAR
Türkiye'de hem mal hem hizmet ihracatı olduğunu belirten Bakan Muş, "Bu alana özel bir önem veriyoruz, teşvikler veriyoruz. 2023'te 10 milyar liralık ihracat desteği sağlayacağız. Bir kısmı mal bir kısmı hizmet ihracatına" dedi. Yatırım iştahının sürdüğünü, Türkiye'ye yönelik önemli bir talep olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Muş, "Ama belirsizlik ciddi şekilde yatırımları etkiliyor. Bu bizden kaynaklanmıyor, dünyanın sorunları nasıl çözeceğiyle ilgili bir durum. Beklentiler olumsuz etkiliyor. Bir taraftan da büyük ekonomilerin para politika kararları var. ABD ve Avrupa'nın aldığı kararlar diğer ekonomileri etkiliyor. Tüm bu şartlar altında ihracatçıya desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Muş, eğitim hizmeti ihracatına ilişkin de, şunları söyledi: "Hizmet ihracatını önemsiyoruz ve buradaki payımızı artırıyoruz. 2023'te hizmet ihracatı 100 milyar doların üzerine çıkacak. Eğitim hizmeti ihracatının da payını artırıyoruz. Desteklerimizi vereceğiz. Eğitim hizmeti ihracatında kültürü tanıtıyorsunuz, burada okuyan öğrencinin ailesi de geliyor. Eğitimini bitiren ve ülkesine dönen bir yabancının ilişkileri buranın lehine devam ediyor, uluslararası ticarete katkısı oluyor. Bu yaptığımız çalışmaların ticarete ve ekonomik büyümeye de katkısı olacak. Örneğin, Libya'daki inşaat faaliyetlerimiz, Türkiye'de okuyan bir öğrencinin geri döndüğünde buradaki firmalarla bağlantıya geçmesiyle başladı."
200 BİNİN ÜZERİNDE DENETİM YAPTIK
Geçtiğimiz günlerde 4 büyük zincir marketin yöneticileriyle görüştüğü hatırlatılan Bakan Muş, bu alandaki denetimlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Enflasyonla mücadele içerisindeyiz, tüm dünya bu ortamda. Üretim pandemide ertelenen talebi karşılayamıyor. Enflasyon tüm dünyada çığrından çıktı. Bazen piyasa içinde izahı olmayan durumlar görüyoruz. Sadece markette değil, giyimde de diğer alanlarda da fiyatlar artıyor. Herkes bir ayarlama yapıyor. Ancak bir kısmı izah edilemiyor. Bir kartelleşme varsa orada müdahale ediyoruz. Rekabet devreye giriyor ve gerekli adımları atıyor. Ticaret Bakanlığı da aykırılıklar varsa müdahale ediyor. Ama dengeli yapmak gerekiyor. Marketlerle görüşme yaptık. Büyük zincir oldukları için daha rahat takip edebiliyoruz. Kimsenin ticaretine müdahalede bulunmuyoruz, sadece izahı olmayan konuları konuşuyoruz. Bunların oluşmaması için onların da taraf olmasını bekliyoruz. Bu mücadelede ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyoruz. Tüm boyutları düşünmek zorundayız. Zincirin tamamını düşünmek zorundayız, üretici ve vatandaşın mağdur olmaması lazım. Üreticinin motivasyonu bozulmamalı. Dünyada gıda krizi tartışılırken bizim tedarik zincirimizi korumamız gerekiyor. Çiftçinin kesinlikle üretimden vazgeçmemesi lazım. 200 binin üzerinde denetim yaptık. 81 ilde denetimler yapılıyor. Takip sistemimizle de zincir içerisindeki oynaklıkları izliyoruz. Sadece marketleri denetlemek değil, girdi maliyetlerini aşağı çekecek adımlar atıyor hükümet. Gıdaya erişimdeki maliyeti düşürebilmek için."
E-TİCARET DÜZENLEMESİNDE BAZI MADDELER YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
E-ticaretle ilgili düzenlemeye de Bakan Muş, "Anayasa Mahkemesi gündemini kendisi belirliyor. Düzenlemeyi neden yaptık diye savunmamızı verdik. Beklentimiz bir an evvel sürecin tamamlanması. 1 Ocak 2023 itibarıyla yönetmeliğin bazı maddeleri yürürlüğe girecek. E-ticaret önemli ölçüde artacak. Biz yönetmeliği çıktık; şeffaf, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir düzenleme. Tekelleşme istemiyoruz, tek bir yapının fiyatları kontrol etmesini istemiyoruz. Birden fazla oyuncunun olduğu, rekabetin olduğu bir yapı istiyoruz" dedi. Bakan Muş, hal yasası konusunda da, "Çok büyük bir alan. Tarladan hale kadar olan zincirde kayıt dışı çok yüksek. Hal kanunundan öte önce kayıt dışının engellenmesi gerekiyor. Çalışmaları bir noktaya getiriyoruz. Kademeli bir şekilde bu tarafı kayıt altına alacağız" değerlendirmesinde bulundu.
EĞİTİM HİZMETİ İHRACATINDA 2025 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman da açılışta yaptığı konuşmada, "2022 yılının yaz aylarında başlattığımız, Türkiye İhracat Seferberliği programımızla ihracat faaliyetinde bulunan tüm sektörlere destek vermeyi, ihracat konusunda iş insanlarımızı bilinçlendirmeyi ve ihracat sektörüne yeni oyuncuların katılmasını da teşvik etmeyi amaçladık" dedi. Zirvede eğitim ihracatını konuşacaklarını anlatan Uzman, şunları söyledi: "Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak, hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği gün geçtikçe farklılaşmaya ve artmaya devam etmektedir. 2010 yılından itibaren mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konudur. Ülkemizdeki verilere bakacak olursak; hizmet sektörleri, Türkiye GSYH'sına yüzde 55 ile en büyük katkıyı sağlayan sektör konumdadır. Hizmet sektörleri, Türkiye'de, istihdam yaratılması konusunda en büyük paya sahiptir. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bunların içinde yer alan eğitim hizmeti, toplam ihracatımızdan elde edilen gelirin, 2025 yılında yaklaşık 3 milyar dolara ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Küresel konjonktüre bakıldığında, eğitim hizmetleri ihracatının, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına yüksek bir katkı sağlayacağını, öngörebiliyoruz. Bu toplantımızın ve çıktılarının, eğitim sektörümüze katma değer yaratması, en büyük dileğimizdir." dedi.
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