Turkuvaz Medya’da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi: ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırıldı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2 Ocak Pazartesi günü yapacakları değerlendirme toplantısında 2022'de koyulan hedeflerin yakalandığının görüleceğini ve hizmet ihracatının 100 milyar doları aşacağını söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Eğitim Hizmeti İhracatı Zirvesi'nde konuşan T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un ihracat performansına yönelik şunları söyledi:

"250 plus diyeceğiz, plus'ın ne olduğunu pazartesi göreceğiz. Bizim dünya ihracat ortalamasının üzerinde ihracat yapma kabiliyetimiz var. Özellikle son 2 yılda da dünyadan daha çok arttırmışız biz ihracatımızı, bu yeteneğimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki 2023-2024-2025 yıllarıyla alakalı hedeflerimizi biz yine bu yıl ki rakamın üzerine koyarak gideceğiz. Bizim bütün hedefimiz geldiğimiz noktanın gerisine değil, üzerine koyarak gitmek, fakat bu belirsizliklerin biraz berraklaşması lazım, biraz herkesin önünü görebilmesi lazım. O oluşursa biz çok daha hızlı bu performansımızı sürdürürüz. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi dedik. Bugün 250 milyarı geçeceğiz diyoruz. Türkiye 10 yılda ihracatını yüzde 15'in üzerinde artırdı. 2011'den sonraki 10 yılda dünya ihracatı yüzde 2 büyüdü. Türkiye ise bu dönemde ihracatını yüzde 5,3 artırdı. Dünyanın üç katına yakın… Bu da, şartlara rağmen Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Dünya ihracatındaki payımız yüzde 1,03'e çıktı. Kimse enerji fiyatlarında tahminde bulunamıyor. Çok belirsiz bir ortam var. Dünya ticaretinde de tahminler yapılamıyor. Bizim hep dünya ortalamasının üzerinde ihracat kabiliyetimiz var. Bütün hedeflerimiz geldiğimiz noktanın üzerine koyarak gitmek. Biraz herkesin önünü görebilmesi lazım."