Eksim Enerji, Kalyon PV’den 187,5 megavatlık güneş paneli alacak

"Viranşehir GES projemizin elektrik üretimine başlamasıyla yaklaşık 120 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda 200 bin ton karbon salımının önüne geçilecek. YEKA ihaleleriyle kazandığımız güneş enerjisi lisanslarını belli bir planlamayla hayata geçireceğiz. Farklı bölgelerdeki GES projelerimizi devreye alacağız. Diğer lisanslarımızın da önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi de söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Dünya çapında enerji krizinin yaşandığı günümüzde, yerli ve milli kaynaklarla enerji elde etmek ülkemiz için stratejik önem taşıyor. Ülkemizin enerji bağımsızlığında kilit rol oynayan YEKA projelerinde yer almak ve bu yükselişin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eksim Holding ile yaptığımız bu anlaşmasının öncelikle ülkemiz hayırlı olmasını temenni ediyor, işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.