Eksim Enerji, Kalyon PV'den 187,5 megavatlık güneş paneli alacak
Yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji Şanlıurfa Viranşehir'deki güneş enerjisi santrali (GES) projesinin 187,5 megavatlık panel tedariki için Kalyon PV ile anlaştı.
Burada kuracağı GES projesinde kullanılacak 352 bin 112 adet yerli güneş paneli için şirket, Kalyon PV'den 187,5 megavat gücünde solar panel satın alma anlaşması yaptı.
Şirket, YEKA GES-3 yarışmasındaki 87,5 megavat ve 70 megavat hibrit projeleri de eklendiğinde güneş enerjisinde toplam 345 megavat lisans gücüne ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, güneş enerjisindeki lisans gücünün yatırıma dönüşmesiyle yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat temiz enerji üretileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Viranşehir GES projemizin elektrik üretimine başlamasıyla yaklaşık 120 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda 200 bin ton karbon salımının önüne geçilecek. YEKA ihaleleriyle kazandığımız güneş enerjisi lisanslarını belli bir planlamayla hayata geçireceğiz. Farklı bölgelerdeki GES projelerimizi devreye alacağız. Diğer lisanslarımızın da önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."
Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi de söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Dünya çapında enerji krizinin yaşandığı günümüzde, yerli ve milli kaynaklarla enerji elde etmek ülkemiz için stratejik önem taşıyor. Ülkemizin enerji bağımsızlığında kilit rol oynayan YEKA projelerinde yer almak ve bu yükselişin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eksim Holding ile yaptığımız bu anlaşmasının öncelikle ülkemiz hayırlı olmasını temenni ediyor, işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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