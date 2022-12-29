İstanbul’da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Son dakika | Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi EPDK tarafından geldi. Duyurulan habere göre İstanbul'da doğal gaza indirim yapılacağı öğrenildi. Haberleri gören binlerce vatandaş söz konusu indirimin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

DOĞALGAZA YÜZDE 12 İNDİRİM!

İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.