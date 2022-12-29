İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Son dakika | Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi EPDK tarafından geldi. Duyurulan habere göre İstanbul'da doğal gaza indirim yapılacağı öğrenildi. Haberleri gören binlerce vatandaş söz konusu indirimin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
Son dakika haberi EPDK tarafından geldi. Duyurulan habere göre İstanbul'da doğal gaza indirim yapılacağı öğrenildi. Haberleri gören binlerce vatandaş söz konusu indirimin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
DOĞALGAZA YÜZDE 12 İNDİRİM!
İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
İSTANBUL'DA DOĞALGAZA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?
1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.
Ortalama 1000 TL ödeyen bir abonenin, indirimle birlikte, yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.
EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
FATURALRA NASIL YANSIYACAK?
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.
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