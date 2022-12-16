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Son dakika: Turkuvaz Medya'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Son dakika: Turkuvaz Medya’da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya bünyesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi. Bakan Muş, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak." mesajını verdi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Sabah Gazetesi tarafından Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde 'sağlık hizmeti ihracatı' masaya yatırılıyor.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı.

"HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ"

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Stokçuluk konusunda taviz verilmeyeceğini belirten Bakan Muş, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." diye konuştu.

TURKUVAZ'DA İHRACAT ZİRVESİ

Bakan Muş'un özel oturumunun ardından gerçekleşecek "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele ise T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, HIB Yönetim Kurulu Üyesi/HIB Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı konuşmacı olarak katılacak.

Zirve'nin ikinci paneli ise "Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz" başlığında gerçekleşecek. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı-HİB Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tunç Bozbura, Acıbadem Sağlık Grubu Devlet Teşvikleri Direktör Yardımcısı ve HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Üyesi İdris Sarıaydın, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkanı Özgür Öztan'ın katılımıyla yapılacak paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yönetecek.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den canlı izlenebiliyor.

Stokçuluk yapanlar sonuca katlanacak "STOKÇULUK YAPANLAR SONUCA KATLANACAK"

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