Son dakika: Turkuvaz Medya’da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli açıklamalar

"HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ"

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Stokçuluk konusunda taviz verilmeyeceğini belirten Bakan Muş, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." diye konuştu.