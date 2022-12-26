Enerjide milli adımın hikayesi! Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzmanlar tarihi keşfi değerlendirdi: "Aslan payı o filonun kurulmasıdır"

UZMAN İSİMDEN 'BERAT ALBAYRAK' VURGUSU: "ASLAN PAYI O FİLONUN KURULMASIDIR"

2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli filo, milli personel hamlesi ile başlayan çalışmalar 3 yıl gibi kısa bir sürede sonuç verdi. Albayrak'ın kurduğu yerli sondaj filosundan Fatih gemisi Karadeniz'i fethetti, 21 Ağustos 2020'de ilk keşfini yaptı.

Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de didik didik petrol ve doğal gaz aramalarımız sürerken, gelen müjdeli haberi Enerji Uzmanı Yunus Furuncu, değerlendirdi.

Furuncu, Berat Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesinin en stratejik hamle olduğunu vurguladı, "Aslan payı o filonun kurulmasıdır." dedi.