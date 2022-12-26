Enerjide milli adımın hikayesi! Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzmanlar tarihi keşfi değerlendirdi: "Aslan payı o filonun kurulmasıdır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yer alan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Bugüne kadar bulunan gaz rezervlerinin 1 trilyon dolar değerinde olduğu açıklanırken, Enerji Uzmanı Doç.Dr. Yunus Furuncu, bu keşiflerdeki aslan payının filonun kurulmasında olduğunu söyledi. Furuncu, "Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde alınan gemiler ile kurulan filo enerji yolculuğundaki en stratejik hamleydi." dedi. İşte Türkiye'nin enerjideki milli adımının hikayesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de yapılan yeni enerji keşfini duyurdu.
1 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." açıklamalarında bulundu.
UZMAN İSİMDEN 'BERAT ALBAYRAK' VURGUSU: "ASLAN PAYI O FİLONUN KURULMASIDIR"
2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli filo, milli personel hamlesi ile başlayan çalışmalar 3 yıl gibi kısa bir sürede sonuç verdi. Albayrak'ın kurduğu yerli sondaj filosundan Fatih gemisi Karadeniz'i fethetti, 21 Ağustos 2020'de ilk keşfini yaptı.
Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de didik didik petrol ve doğal gaz aramalarımız sürerken, gelen müjdeli haberi Enerji Uzmanı Yunus Furuncu, değerlendirdi.
Furuncu, Berat Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesinin en stratejik hamle olduğunu vurguladı, "Aslan payı o filonun kurulmasıdır." dedi.
HER ŞEY BERAT ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI
Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu. Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.
"YILDA EN AZ 4 KUYU KAZACAĞIZ"
Albayrak, gemilerin hedefini de aynı toplantıda belirledi, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi.
"AYNI ŞEYİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEYENLER AHMAKLARDIR"
Tarihler Ekim 2017'yi gösterdiğinde Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
Albayrak, ilk sondaj için tarih verdi, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." dedi.
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