Gram altın 1100 lirayı aştı! Putin'in petrol kararı sonrası piyasalar hareketlendi! Gram altın çeyrek altın fiyatları...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Putin'in bu kararı sonrası altın fiyatları zirve yaparken gram altın 1103 TL'yi görerek tarihi rekora ulaştı. İşte anlık kur bilgileri...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
YAPTIRIM KARARI ALDI
Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.
Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.
ALTIN FİYATLARI BİR ANDA TIRMANDI
Putin'in verdiği bu karar sonrası altın fiyatları zirve yaparken ons altın 1.833 dolar seviyesini gördü. Böylece gram altın TL fiyatı ise tüm zamanların zirvesine yükseldi.
ÖNCE FED BASKISI SONRA PUTİN KARARI
Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi.
Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Nitekim ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi aştı.
Gram altın fiyatları akşam saatlerinde 1103 TL'yi görerek zirve yaptı.
GRAM ALTIN: 1091 TL
ÇEYREK ALTIN: 1755 TL
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