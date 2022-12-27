Enflasyonda düşüş için tarih belli oldu! O tarihte tamamen kontrol altına alınmış olacak! Hükümetten üst üste açıklamalar...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gaziantep'te düzenlenen ödül töreninde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyona yönelik net mesajlar veren Bakan Muş "2024 ile beraber tamamen enflasyon kontrol altına alınmış olacak. Rakamlar Türkiye'nin aslında ekonomisinin sağlam temellerde olduğunu, yatırımlar yapılabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Gaziantep'in Yıldızları' ödül törenine katıldı.
YEŞİL ENERJİDE DAHA HIZLI ADIM ATILDI
Bakan Muş, Gaziantep'in bölge şehirleriyle mukayese edildiğinde büyük bir atılım gösterdiğini ve bu yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını söyledi. Gaziantep'te yeşil enerji çalışmalarını gördüklerini, bugünden geleceğe yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Muş, hep ileriye ve daha ileriye bir gidiş olacağını belirterek, yeşil dönüşümü, yeşil enerjiyle ilgili bu adımları Gaziantep'in diğer illerden daha hızlı attığını kaydetti.
'TÜM ÜLKELER GÜÇLÜ VE EKSİK YANLARINI GÖRDÜ'
Bakan Muş, dünyadaki gelişmelerin başta salgın ve Ukrayna-Rusya savaşı ile fiyatlandırma yaşattığını anlatarak, "Dünya bambaşka evre girmiş oldu. Bunların hepsini mukayeseye ettiğinde bütün ülkeler kendilerini güçlü ve eksik yanlarını gördüler. Şimdi Türkiye ile ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Farklı zamanlarda propagandalar yapılıyor, farklı kesimlerden. Şimdi böyle bir ortamda geçiyorken, Türkiye'nin attığı adımları ve başarıları değerlendirmek lazım. Türkiye stabil değil, artık çevresindeki ülkelerle çok ticari hacimleri olan bir ülke. Stabil olmayan şartlar içerisinde Türkiye bu adımları atıyor. Türkiye'de bu yıl ihracatta geçen seneye koymuş olduğumuz ihracat hedefini yakalamış olacağız. 2 Ocak Salı günü netleşmiş son rakamları Cumhurbaşkanı katılımıyla açıklamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin hem mal hem hizmet ihracatında yaşamadığı rekor rakamları yakalamış olacak. Bu rakamların gerisinde değil üzerine koyarak ihracat hedefimiz var" dedi.
TÜRKİYE BÜTÇE AÇIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ
Bakan Muş, Türkiye'nin döviz girdisini üreterek sağladığına işaret ederek, mal ve hizmet satarak dövizi sağladığını kaydetti. Sıcak paraya dayalı yatırımların gelebileceğini ve borsaya girebileceğini belirten Muş, çok kısa günübirlik haftalık gibi girişleri çok doğru bir yatırım olarak değerlendirmediklerinin altını çizdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu kriterleri yakalama seviyelerde ilerlediğini anlatan Bakan Muş, bütün şartlara rağmen Türkiye'nin bütçe açığından ödün vermediğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Fakat çok kısa günübirlik haftalık gibi girişleri bizi çok doğru bir yatırım olarak değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla çok istemiyoruz. Uzun soluklu gerçekten öngörülür yatırımlar geldiğinde ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Şu an bu yatırımları alıyoruz. Türkiye'nin kamu borç stokuna baktığımızda AB tanımlı borç stoku yüzde 39'dur. Avrupa ortalaması yüzde 95 civarındadır. Onların ortalaması bizim 2 katımızdır. Hane halkı borçluluğu yüzde 13'tür. Bu oranla en düşük ülkelerdeniz. Avrupa'ya baktığımızda bu rakamın çok üstündedir. Bazı ülkelerde yüzde 100'e ulaşan rakamlar görüyoruz. Türkiye'nin bütçe açığı makul seviyededir. Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu kriterleri yakalar seviyelerde gidiyoruz. Bütün bu şartlara rağmen Türkiye, bütçe açığından ödün vermemiştir."
'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİNDE PROBLEM YOKTUR'
Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin ekonomisinin temellerinde herhangi bir problemin gözükmediğini, Türk bankacılık sektörünün sağlıklı işlediğini ve Türkiye'nin dünyanın yaşadığı enflasyonu yaşadığını aktardı. Enflasyonun önümüzdeki yıl düşme eğilimine gireceğini vurgulayan Muş, 2024 yılı itibarıyla tamamen kontrol altına alınacağını belirterek, şöyle konuştu:
"2024 ile beraber tamamen enflasyon kontrol altına alınmış olacak. Rakamlar Türkiye'nin aslında ekonomisinin sağlam temellerde olduğunu, yatırımlar yapılabileceğini gösteriyor. Ülkemizin ekonomisine güvenebilirsiniz. Yatırımlarınızı rahat şekilde yapabilirsiniz. Herkesin, dünyanın yaşadığı sorunlar var. Enerjiyle alakalı sorunlar var fakat bunun aşılabilmesi için hükümetimiz tarafından çeşitli adımlar atılıyor, atılmaya da devam edecektir. Türkiye'de hiçbir sanayicimizi enerjiyle ilgili arz sorunu yaşatmadık. Türkiye'nin koymuş olduğu hedefi yakalaması bize önümüzdeki dönemde yeni hedefleri yakalamak için bir motivasyon oluşturuyor."
Konuşmaların ardından Gaziantep'teki sanayicilere ödülleri verildi.
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