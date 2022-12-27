Enflasyonda düşüş için tarih belli oldu! O tarihte tamamen kontrol altına alınmış olacak! Hükümetten üst üste açıklamalar...

'TÜM ÜLKELER GÜÇLÜ VE EKSİK YANLARINI GÖRDÜ'



Bakan Muş, dünyadaki gelişmelerin başta salgın ve Ukrayna-Rusya savaşı ile fiyatlandırma yaşattığını anlatarak, "Dünya bambaşka evre girmiş oldu. Bunların hepsini mukayeseye ettiğinde bütün ülkeler kendilerini güçlü ve eksik yanlarını gördüler. Şimdi Türkiye ile ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Farklı zamanlarda propagandalar yapılıyor, farklı kesimlerden. Şimdi böyle bir ortamda geçiyorken, Türkiye'nin attığı adımları ve başarıları değerlendirmek lazım. Türkiye stabil değil, artık çevresindeki ülkelerle çok ticari hacimleri olan bir ülke. Stabil olmayan şartlar içerisinde Türkiye bu adımları atıyor. Türkiye'de bu yıl ihracatta geçen seneye koymuş olduğumuz ihracat hedefini yakalamış olacağız. 2 Ocak Salı günü netleşmiş son rakamları Cumhurbaşkanı katılımıyla açıklamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin hem mal hem hizmet ihracatında yaşamadığı rekor rakamları yakalamış olacak. Bu rakamların gerisinde değil üzerine koyarak ihracat hedefimiz var" dedi.