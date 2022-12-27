Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 600 ÜRÜNDE DEV İNDİRİM

600 ÇEŞİT ÜRÜN EN UCUZ FİYATA SATILACAK

Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.

Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır.