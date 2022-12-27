27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? TOKİ 5. etap kura TAKVİMİ
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. Ancak Aralık ayının son haftası itibarıyla TOKİ kura çekilişlerinin olmaması vatandaşların aklına iptal mi oldu sorusunu getirdi. Peki 27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu?
TOKİ kura çekilişleri bugün neden yok sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık itibarıyla TOKİ kura çekilişlerinin gerçekleşmemesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? İşte TOKİ 5. etap kura takvimi...
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Öncelikle şunu belirtelim ki TOKİ kura çekimi iptal edilmedi. 5. etap kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Acak TOKİ tarafından açıklanan takvime göre 26 Aralık 2022 ile 1 Ocak 2023 arasında TOKİ kura çeklişi gerçekleşemeyecek.
02 Ocak itibarıyla Ankara ve Hatay illerinin kura çekilişileriyle kaldığı yerden devam edecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekimine ara verildi. İşte kura takvimi:
2-12 Ocak 2023: Ankara'da 18 bin 450 sosyal konut kura çekimi yapılacak.
2-5 Ocak 2023: Hatay'da 5 bin 25 sosyal konut kura çekimi yapılacak.
6 Ocak 2023: Osmaniye'de 1550 sosyal konut için kura çekimi yapılacak.
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş'ta 3 bin 101 sosyal konut kura çekimi yapılacak.
10-13 Ocak 2023: Adana'da 6 bin 356 sosyal konut kura çekimi yapılacak.
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- 27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? TOKİ 5. etap kura TAKVİMİ
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