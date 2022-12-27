27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? TOKİ 5. etap kura TAKVİMİ

TOKİ kura çekilişleri bugün neden yok sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık itibarıyla TOKİ kura çekilişlerinin gerçekleşmemesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? İşte TOKİ 5. etap kura takvimi...