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Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM! Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'de tek tek fiyatları anlattı

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 14:24
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 600 üründe indirim uygulanacak. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 600 üründe indirim yapılacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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