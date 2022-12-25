25 Aralık 2022, Pazar
Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog!
Tarım Kredi Marketlerde 2022 yılının son fırsatları başladı. Yılbaşı öncesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Tarım Kredi Market güncel kataloğunu araştırıyor. Pekin ördeği, cips, içecek çeşitleri, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi pek çok üründe yılbaşı fırsatları başladı. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi Market 25-31 Aralık kataloğu...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:02
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