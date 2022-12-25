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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog!

Tarım Kredi Marketlerde 2022 yılının son fırsatları başladı. Yılbaşı öncesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Tarım Kredi Market güncel kataloğunu araştırıyor. Pekin ördeği, cips, içecek çeşitleri, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi pek çok üründe yılbaşı fırsatları başladı. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi Market 25-31 Aralık kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:02
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog! Yeni yıla özel Pekin Ördeği 136.90 TL... YILIN SON FIRSATI

Tarım Kredi Market indirimli liste güncellendi. 2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünler için fiyat araştırmasına başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Marketler başlatılan indirimler tüm hızıyla devam ediyor. Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi Market aralık güncel katalog ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog! Yeni yıla özel Pekin Ördeği 136.90 TL... YILIN SON FIRSATI

24-26 ARALIK MARKET ÜRÜNLERİ İNDİRİMLERİ

Kırmızı Lahana: 7,95 TL

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog! Yeni yıla özel Pekin Ördeği 136.90 TL... YILIN SON FIRSATI

Havuç: 7,25 TL

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog! Yeni yıla özel Pekin Ördeği 136.90 TL... YILIN SON FIRSATI

Kivi: 16,90 TL

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog! Yeni yıla özel Pekin Ördeği 136.90 TL... YILIN SON FIRSATI

Patlıcan: 14,75 TL