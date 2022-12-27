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İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İETT zamlı tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İstanbul’da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İETT zamlı tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 29,10 oranındaki zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında zam kararı alında. İETT, metro, metrobüs, taksi, dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının zamlı tarifeleri ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da toplu ulaşım zamlı tarife ne zaman uygulanacak sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Metrobüs, servis, minibüs, metro, İETT, taksi ücretlerine yüzde 29,10'luk bir zam yapıldı. Vatandaşlar 2023 zamlı tarifelerinin ne zamandan itibaren geçerli olacağını merak ediyorlar. Peki İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?

İETT ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. 2023 zamlı tarifenin ocak itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu. Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin, yapması gereken en önemli temel görevlerinden bir tanesinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Bu ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise toplu ulaşıma sübvanse hassasiyetinin doğru ve yerinde olduğunu ve toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini bildirdi.

Enflasyona dikkati çeken Gökçe Buğra Gökçe, İstanbul trafiği için de toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade etti.

2023 AKBİL ÜCRETLERİ KAÇ TL?

Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ZAMMI NE KADAR?

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE OLDU?

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

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