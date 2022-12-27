İstanbul’da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İETT zamlı tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?

UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu. Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin, yapması gereken en önemli temel görevlerinden bir tanesinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Bu ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.