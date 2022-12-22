Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol üretimi açıklaması! Hedef Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin varil
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu 80 bin varile ulaştı. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında günlük 100 bin varil petrol üretme hedefini koyduk." açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu 80 bin varile ulaştı. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında günlük 100 bin varil petrol üretme hedefini koyduk." açıklamasında bulundu.
YENİ PETROL KEŞİFLERİ NE KADAR? ÜRETİM NE KADAR ARTACAK?
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'taki petrol müjdesinin detaylarını anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı söyledi. Türkiye için petrol müjdeleri peş peşe geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada "Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz." dedi.
Peki yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim seviyesi kaça çıkacak? Enerji uzmanı Emin Emrah Danış'ın öne çıkan sözleri:
"Türkiye bugün bakıldığı zaman doğalgazda yüzde 99 petrolde ise yüzde 92'i dışa bağımlı durumda. Bu durum Türkiye'nin hem arz güvenliği açısından ciddi riskler yaratıyor hem de enerji ithalat faturası açısından olumsuz etkiye neden oluyor.
Türkiye'nin rüzgarda ve güneşte olduğu gibi doğalgaz ve petrolde kendi kaynaklarından maksimum yararlanmak amacıyla 5 yıldır ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bilindiği gibi sondaj gemileri alındı. Türkiye hem karada hem denizde son 5 yılda ciddi anlamda atağa kalktı. Bunların sonuçları bir anda olmuyor. Özellikle denizde ciddi zaman alan işler. Bulunan kaynağın üretilebilir olması ve üretim maliyetleri oldukça önemli.
Türkiye'nin enerjide hem dışa bağımlılığı düşürmek hem de enerji ithalat faturasını azaltarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan maksimum yararlanmak için geliştirdiği Milli Maden ve Enerji Politikası bağlamında ciddi atılımlar yapıldı. Bizim jeolojik yapılardan bazı dezavantajlarımızı söz konusu oldu. Burada yeterli olarak üretim kuyularının açılmadığını görüyoruz.
Türkiye'nin son yıllarda hem sondaj sayılarını artırdığını görüyoruz hem de sondajlarda kullanılan kimyasallardan tutun ekipmanlara kadar ciddi anlamda yerlilik stratejisi izlediğini görüyoruz. Ne kadar ararsak bulma şansımız o kadar artacak. Türkiye'de bu aramaları artırdığı için son dönemde ciddi keşifler geldi. Karadeniz'de rezerv miktarının artması bekleniyor. Gabar'da da bir keşif gerçekleşti.
Türkiye'nin arama üretim yatırımlarını artırması bugün rezervlerdeki artışın en önemli etkilerden bir tanesidir. Gabar uzun yıllar boyunca terör ile anıldı. Ama bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte arama çalışmaları başladı. 5 kuyu tamamlandı ve 5 bin varil üretim başladı. Türkiye'nin 2017 yılında Türkiye'nin günlük petrol üretimi 37 bin varildi. Bugün ise 65 bin varile çıkmış durumda.
Gelecek sene 100 bin varil hedefine ulaşmak için yaklaşık 35 bin varillik bir üretim lazım. Bunun da muhtemelen Gabar'daki sahanın gelişmesiyle oradan gelecek ilave üretimle gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu Türkiye gibi dışa bağımlı olan ülkeleri etkiliyor. Bunun hem ekonomiye hem tüketiciye hem üreticiye ciddi etkileri oluyor.
İşte bu durumlar Türkiye'nin enerji ithalat faturasına negatif olarak yansıyor. O yüzden Türkiye'nin kendi petrolünden maksimum oradan yararlanması, bu keşiflerle bunu artırması Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltması açısından oldukça önemli. Bu Türkiye'nin arz güvenliği açısından son derecek kritik. Avrupa'nın son yaşadığı krizde gördük ki enerjide dışa bağımlılık özellikle doğalgaz ve petrolde ülkelerin kendi güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor."
PETROL SONDAJ SAYILARI
2022'DE SONDAJ SAYISI: 150
2023'TE SONDAJ HEDEFİ: 207
GÜNEYDOĞU'DA PETROL ÜRETEN ŞEHİRLER
İL ORAN KUYU
- BATMAN YÜZDE 60 647
- DİYARBAKIR YÜZDE 20 201
- 2023'TE ŞIRNAK GABAR EKLENECEK
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
- Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?
- MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?
- Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?
- TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları
- Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?
- ASGARİ ÜCRET bugün saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Milli Piyango bilet fiyatları 2023: Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı? MPİ yarım, tam, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...