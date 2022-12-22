Okullarda ücretsiz yemek projesinde yeni gelişme! Kapsam genişliyor

ÖĞÜNLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAM

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de önlemler alındı. Buna göre, öğrencilerin yaş ve ihtiyaçları doğrultusunda beslenme planları çalışılacak. Öğünler, gıda mühendisleri danışmanlığında kalori hesapları yapılarak hazırlanacak.



Üretim sürecinde iş güvenliği uzmanları da denetimde olacak. Bakanlık taşımalı eğitim alan 1 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

Yeni yılla birlikte, aynı okullarda okuyan yaklaşık 2 milyon öğrenci daha kapsam dahiline alınacak.





Ücretsiz yemek uygulamasından yararlanan çocuk sayısının 2023 yılı sonuna kadar en az 4 milyona ulaşması hedefleniyor.