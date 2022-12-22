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Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN hangi kanalda?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN hangi kanalda?

Asgari ücret açıklaması canlı izle... 2023'te geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü asgari ücret çalışmalarında sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl geçerli olacak yeni asgari ücreti bugün duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması hangi kanalda? İşte asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayın sayfası...

Asgari ücret açıklaması, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yeni asgari ücreti bugün açıklayacak. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammını merak eden vatandaşlar, zam açıklamasını canlı yayınla takip etmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması hangi kanalda? İşte asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayın sayfası...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması A Haber ekranlarında olacak. Asgari ücretin saat 12.00'de açıklanması bekleniyor.

İşte A Haber canlı yayın sayfası;

AHaber CANLI YAYIN

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR VE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

2022 yılı asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisinden muaf tutulmaya başlanmıştı.

Resmi rakamlara göre, 16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Asgari ücret 2023 günlük ne kadar? ASGARİ ÜCRET 2023 GÜNLÜK NE KADAR?
Bugün asgari ücret saat kaçta belli olacak? BUGÜN ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

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