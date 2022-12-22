Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI BUGÜN MÜ?

Üç görüşmede uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı görüşmeler devam ediyor" yanıtı verdi.