Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?
Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 asgari ücret zammının bugün belli olması bekleniyor. 7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammında alınacak karar yakından takip ediliyor. Peki asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?
Asgari ücret zammının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 2023 asgari ücret zammını açıklamasının öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4. toplantı için bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak? İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI BUGÜN MÜ?
Üç görüşmede uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı görüşmeler devam ediyor" yanıtı verdi.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücret zammını açıklaması beklenirken henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı için bir araya gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BUGÜN ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
A Haber Editörü Hakan Bacaksız'ın aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde açıklayacak.
Ayrıca dün akşam saatlerinde Bakan Bilgin ile görüşen Başkan Erdoğan'ın gün içerisinde 2023 asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Ancak saat kaçta açıklama yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
9 BİN TL OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya Başkan Erdoğan, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.
Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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