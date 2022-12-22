ASGARİ ÜCRET bugün saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Bugün asgari ücret saat kaçta belli olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonarlarca vatandaşın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Bugün 2023 asgari ücret zammının belli olması bekleniyor. Peki bugün asgari ücret saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 2023 asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammının saat kaçta açıklanacağı ise merak konusu oldu. Peki asgari ücret yarın saat kaçta belli olacak? 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması saat kaçta?
BUGÜN ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
A Haber Editörü Hakan Bacaksız'ın aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde açıklayacak.
Ayrıca dün akşam saatlerinde Bakan Bilgin ile görüşen Başkan Erdoğan'ın gün içerisinde 2023 asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Ancak saat kaçta açıklama yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." açıklamasında bulundu.
9 BİN TL OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya Başkan Erdoğan, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında şunları söyledi:
"Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
Asgari ücret, ilk kez 1890'da Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlandı. 1900'lü yılların başından itibaren Avrupa'ya da yayıldı. Sonraki dönemde tüm dünyada emeği koruyan bir standarda dönüştü.
Türkiye'de ise asgari ücret 1936 tarihli İş Kanunu ile mevzuata girmesine rağmen 1951'e kadar uygulanmadı. 1951-1967 yılları arasında mahalli komisyonlarca belirlendi. Bugün geçerli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uygulamasına ise 1967 yılından sonra geçildi.
Bu dönemde bölgesel asgari ücret tespiti 1969, 1972 ve 1973 yıllarında yapıldı. 1974 yılından itibaren sanayi ve tarım sektörü olarak ulusal düzeyde asgari ücret, Komisyon aracığıyla belirlendi. 1989 yılından itibaren ise tarım-sanayi ayırımı da kaldırılarak tek asgari ücret uygulanmaya başlandı.
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