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Haberler Galeri Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Asgari ücret 2023 zam oranı bugün belli olacak. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:33
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Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Asgari ücrette gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Bugün açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammının ne olacağı merakla araştırılıyor. Öte yandan ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.

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Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

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Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

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Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.