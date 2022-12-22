Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Asgari ücret 2023 zam oranı bugün belli olacak. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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