Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

Yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde kaç artış yapılacağı bugün belli olacak. Başkan Erdoğan, asgari ücrette nihayete kavuşturmak için Bakan Bilgin'le görüştü. Net asgari ücretin 2023'te ne kadar olacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında günlük ücret oldu. Peki, asgari ücret günlük hesaplama nasıl yapılır? 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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