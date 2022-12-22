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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

Yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde kaç artış yapılacağı bugün belli olacak. Başkan Erdoğan, asgari ücrette nihayete kavuşturmak için Bakan Bilgin'le görüştü. Net asgari ücretin 2023'te ne kadar olacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında günlük ücret oldu. Peki, asgari ücret günlük hesaplama nasıl yapılır? 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:33
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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

Asgari ücret 2023 zammı bugün belli oluyor. 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. 1 Temmuz'da yapılan ara zamla birlikte net asgari ücret 5.500 TL olmuştu. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, asgari ücret günlük hesaplama nasıl yapılır? 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL? İşte haberin detayları...

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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

2023 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 asgari ücret henüz açıklanmadığı için günlük ücret de henüz belli olmadı. Bugün açıklanacak yeni asgari ücretin duyurulması ile birlikte günlük ücret bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

ŞU AN ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan net 5.500 lira asgari ücrette işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı 215 lira 70 kuruştur.

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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Büyük ihtimalle yarın (bugün) asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücretin saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmiyor.

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Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.