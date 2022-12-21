Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! 13 markaya 878 milyon TL ceza
Son dakika haberine göre 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.
Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı. Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;
• Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,
• Eti'ye 173.263.933,89 TL,
• Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,
• Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,
• Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,
• Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,
• Red Bull'a 25.711.530,05 TL,
• Unmaş'a 24.223.008,88 TL,
• Şölen'e 15.680.173,63 TL,
• Haribo'ya 10.204.678,30 TL,
• Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,
• Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,
• Doğanay'a 5.553.551,61 TL
olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları neler? Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı...
- Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET açıklaması: Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?
- Akaryakıtta indirim var mı? 21 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Litre Fiyatları kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?
- Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...
- İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek?
- İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?
- KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar
- Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA