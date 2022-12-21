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Rekabet Kurumu’ndan “Kartel” kararı! 13 şirkete 878 milyon TL ceza kesildi

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 14:34
Son dakika haberi... Rekabet Kurumu, marketlerle ilgili kararını açıkladı.13 şirkete 878 milyon TL ceza kesildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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