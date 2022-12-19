Fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken Boron zincir marketlerin hedefi oldu! Rekabete hile bulaştı: Tek tek raflardan kaldırılıyor

Eti Maden bu tespit üzerine tüm marketleri uyarırken, "Vatandaşın uygun fiyatlı çamaşır ve bulaşık deterjanı almasına kimsenin engel olamayacağına" dikkat çekildi. Eti Maden bu kapsamda boron.com.tr'yi devreye alarak deterjanların bu kanaldan satışına ağırlık verecek.



Boron çamaşır ve bulaşık deterjanları piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorladı. 2019 yılında piyasaya sunulan Boron çamaşır deterjanları ve 2020 sonunda piyasa sunulan bulaşık deterjanları ile yaklaşık 3 milyar liranın vatandaşın cebinde kalması sağlanırken, deterjan sektöründe genel fiyatların da yüzde 40 aşağıya çekilmesi sağlandı.