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Rekabet Kurumu'ndan 'zincir marketler' açıklaması: Nihai karar 22 Aralık'ta verilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Rekabet Kurumu’ndan ’zincir marketler’ açıklaması: Nihai karar 22 Aralık’ta verilecek

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 5'i zincir market 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, sözlü savunma aşamasına gelinmişti.

TARİH VERİLDİ: "KARARIN TEFHİMİ 22 ARALIK'TA YAPILACAK"

Rekabet Kurumu, zincir marketlere ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 5'i zincir market 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlattı.

SÖZLÜ SAVUNMA VERDİLER

Soruşturma kapsamında, geride kalan gün ve bugün sözlü savunma aşamasına gelinmişti. Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısına Kurul Başkanı Birol Küle, soruşturma heyeti ve firmaların temsilcileri katıldı.

"FİYATLARIN TÜKETİCİ ALEYHİNE YÜKSELTİLMESİ SAĞLANDI"

Soruşturma heyetinin görüşünde, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin, rekabeti engelleme nitelikleri olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ile teşebbüs birliklerinin davranışlarını yasakladığı bildirilmişti.

Soruşturmada yer alan 5 zincir market ile ilgili, "Ulusal zincir marketler arasında, ortak tedarikçiler aracılığıyla kurulan dolaylı temaslar yoluyla, fiyatların veya fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı; yine ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan perakendecilerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların, tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde, ürün özelinde fiyat düşürme (bozma) gibi çeşitli stratejiler yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen perakendecilerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri sonucuna ulaşılmıştır" denilmişti.

MÜKERRER CEZALANDIRMA YASAĞI KAPSAMINDA

Söz konusu firmalara, idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilirken; Kurul'un 28 Kasım 2021 tarihli kararıyla teşebbüslere zaten idari para cezasının uygulandığı kaydedilmişti.

Hukukta 'mükerrer cezalandırma yasağı' olarak da bilinen 'bir kimsenin aynı fiilinden dolayı mükerrer olarak yargılanamaması ve cezalandırılamaması' ilkesi kapsamında soruşturmada para cezasına hükmedilmesine yer olmadığı değerlendirilmişti.

14 TEDARİKÇİYE İDARİ CEZA İSTENMİŞTİ

Soruşturmada yer alan üretici, tedarikçi konumundaki 14 teşebbüse ilişkin, "Zincir marketlerin geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık etmek suretiyle, perakendeciler arasında koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadıkları, anılan perakendecilerin ise söz konusu koordinasyondan haberdar oldukları ve tedarikçiler tarafından kendilerine aktarılan rakiplere ait bilgileri ileriye dönük fiyatlama kararlarında kullandıkları değerlendirilmektedir" denilmişti.

Firmalara idari para cezası verilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Soruşturmadaki 1 tedarikçi firma hakkında ise herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için cezaya yer olmadığı aktarılmıştı.

Zincir mağazalar kararı Resmi Gazete’de
5 zincir marketten fahiş fiyat savunması!

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