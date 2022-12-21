Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ASGARİ ÜCRET açıklaması: Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında asgari ücret açıklamasında bulunarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşüp bir sonuca bağlanacağını açıkladı. Peki Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?