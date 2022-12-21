Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET açıklaması: Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında asgari ücret açıklamasında bulunarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşüp bir sonuca bağlanacağını açıkladı. Peki Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında asgari ücret açıklamasında bulunarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşüp bir sonuca bağlanacağını açıkladı. Peki Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?
YARIN ASGARİ ÜCRET BELLİ OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak 2023 agari ücret zammı ile ilgili şu açıklamalarda bulunda:
"Asgari ücret için yarın bakanımız ile görüşeceğiz. İnşallah yoluna koyacağız ve büyük ihtimalle açıklayacağız."
BAKAN BİLGİN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4. asgari ücret toplantısıyla ilgili, "Tarih henüz belli değil, görüşmelere devam ediyor" dedi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET açıklaması: Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?
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