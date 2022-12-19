TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...

TOKİ İstanbul kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 250 bin sosyal konut projesinde 50 bin ile en çok konutun yapılacağı İstanbul'da gözler kura tarihlerine çevrildi. Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ve Çatalca ilçelerine inşaa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...

250 BİN SOSYAL KONUT KURALARI 2023 MART AYINDA BİTECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi hak sahibi belirleme kuraları 2023 Mart ayı içerisinde tamamlanacak.