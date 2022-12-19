TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...
Sosyal konut hamlesi ile herkesi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimine devam ediyor. Bu zamana kadar birçok ilde kuralar tamamlanırken, 25 Aralık'a kadar yapılacak kura çekilişleri de belli oldu. Bu gelişmelerle gözler İstanbul'a çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ yeni kura takvimi ile Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca kura tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...
TOKİ İstanbul kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 250 bin sosyal konut projesinde 50 bin ile en çok konutun yapılacağı İstanbul'da gözler kura tarihlerine çevrildi. Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ve Çatalca ilçelerine inşaa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...
250 BİN SOSYAL KONUT KURALARI 2023 MART AYINDA BİTECEK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi hak sahibi belirleme kuraları 2023 Mart ayı içerisinde tamamlanacak.
TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ
250 bin sosyal konut kuta tarihleri, haftalık olarak TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanıyor. Buna göre, 17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.
İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul'a inşaa edilecek 50 bin sosyal konutta hak sahibi belirleme kura takvimi henüz açıklanmadı. Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...
- TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...
- Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak
- Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçı bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası Maçları
- Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?
- TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?
- Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı
- İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS'den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?