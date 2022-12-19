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TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...

Sosyal konut hamlesi ile herkesi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimine devam ediyor. Bu zamana kadar birçok ilde kuralar tamamlanırken, 25 Aralık'a kadar yapılacak kura çekilişleri de belli oldu. Bu gelişmelerle gözler İstanbul'a çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ yeni kura takvimi ile Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca kura tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

TOKİ İstanbul kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 250 bin sosyal konut projesinde 50 bin ile en çok konutun yapılacağı İstanbul'da gözler kura tarihlerine çevrildi. Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ve Çatalca ilçelerine inşaa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...

250 BİN SOSYAL KONUT KURALARI 2023 MART AYINDA BİTECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi hak sahibi belirleme kuraları 2023 Mart ayı içerisinde tamamlanacak.

TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ

250 bin sosyal konut kuta tarihleri, haftalık olarak TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanıyor. Buna göre, 17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.

7-25 Aralık TOKİ kura tarihleri:

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane
19 Aralık: Bayburt ve Tokat
20 Aralık: Rize ve Yozgat
21 Aralık: Yozgat ve Artvin
22 Aralık: Kırıkkale
23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul'a inşaa edilecek 50 bin sosyal konutta hak sahibi belirleme kura takvimi henüz açıklanmadı. Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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