TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ, Bayburt ilinde inşaa edilecek olan 252 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kuraları 19 Aralık Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla belirlemeye başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen ve bekleyen Bayburtlular kura çekimini yakından takip ederek detayları araştırmaya başladı. Peki Merkez, Demirözü, Aydıntepe ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?