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Haberler Galeri TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi sıklıkla sorgulanıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ Bayburt ilinin Merkez, Demirözü, Aydıntepe ilçeleri için gerçekleşecek olan kura çekilişiyle birlikte toplam 252 konutun hak sahipleri belli olmuş olacak. Peki TOKİ Bayburt kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:33
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TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ, Bayburt ilinde inşaa edilecek olan 252 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kuraları 19 Aralık Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla belirlemeye başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen ve bekleyen Bayburtlular kura çekimini yakından takip ederek detayları araştırmaya başladı. Peki Merkez, Demirözü, Aydıntepe ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

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TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

TOKİ BAYBURT'TA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Bayburt kura çekimi 19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Bayburt Belediyesi Çoruh Konferans Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞAA EDİLECEK?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle: