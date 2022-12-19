19 Aralık 2022, Pazartesi
TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...
TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi sıklıkla sorgulanıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ Bayburt ilinin Merkez, Demirözü, Aydıntepe ilçeleri için gerçekleşecek olan kura çekilişiyle birlikte toplam 252 konutun hak sahipleri belli olmuş olacak. Peki TOKİ Bayburt kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:33
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