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Haberler Galeri TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ Sivas, Suşehri, Merkez ve Şarkışla ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 16 Aralık itibarıyla TOKİ Sosyal Konut kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri Sivas ilinde başladı. Bu zamana 12 ilçenin hak sahipleri belilendi. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:49
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TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilen 2+1, 3+1 evlerin kura çekilişleri devam ediyor. Kura çekilişi başlayan TOKİ Sivas kura sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Sivas, Suşehri, Merkez ve Şarkışla ilçelerinin isim listesi merak ediliyor. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Sivas kura sonuçları ile ilgili detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ SİVAS 18 ARALIK KURA CANLI İZLE

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TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

Kura çekimi ile birlikte 15 ilçede toplam 2 bin 50 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

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TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞAA EDİLECEK?

16 Aralık tarihinde kura çekilişi gerçekleşecek olan ilçeler ve konutları;

*Doğanşehir 67

*Gemerek 111

*Hafik 2. etap 110