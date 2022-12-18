TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ Sivas, Suşehri, Merkez ve Şarkışla ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 16 Aralık itibarıyla TOKİ Sosyal Konut kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri Sivas ilinde başladı. Bu zamana 12 ilçenin hak sahipleri belilendi. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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