Arjantinliler THY uçağında 30 bin fitte şampiyonluk kutladı
Türk Hava Yolları İstanbul-Buenos Aires seferinde yolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçını 30 bin fitte canlı izledi. Arjantin'in, rakibi Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olması uçakta coşkuyla kutlandı.
Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda THY'nin TK15 sefer sayılı İstanbul- Buenos Aires seferindeki yolcular uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanını doyasıya yaşadı.
Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı.
Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...
- TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...
- Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak
- Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçı bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası Maçları
- Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?
- TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?
- Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı
- İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS'den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?