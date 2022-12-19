Arjantinliler THY uçağında 30 bin fitte şampiyonluk kutladı

Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.