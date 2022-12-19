19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Arjantinliler THY uçağında 30 bin fitte şampiyonluk kutladı

Arjantinliler THY uçağında 30 bin fitte şampiyonluk kutladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
Arjantinliler THY uçağında 30 bin fitte şampiyonluk kutladı

Türk Hava Yolları İstanbul-Buenos Aires seferinde yolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçını 30 bin fitte canlı izledi. Arjantin'in, rakibi Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olması uçakta coşkuyla kutlandı.

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda THY'nin TK15 sefer sayılı İstanbul- Buenos Aires seferindeki yolcular uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanını doyasıya yaşadı.

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı.

Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA