TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tokat kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Tokat ilinde 6 ilçede toplam 1500 konut inşaa edilecek. Yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladılar. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kuralar sürüyor. Peki TOKİ Artova, Erbaa, Merkez, Pazar, Turhal kura sonuçları belli oldu mu?