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Haberler Galeri TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tokat kura çekilişinin 19 Aralık saat 10:00'da gerçekleşmesinin ardından Artova, Erbaa, Merkez, Pazar, Turhal ilçelerinin isim listesi belli olmuş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edlecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş kura çekimlerini yakından takip ediyor. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:08
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TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tokat kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Tokat ilinde 6 ilçede toplam 1500 konut inşaa edilecek. Yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladılar. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kuralar sürüyor. Peki TOKİ Artova, Erbaa, Merkez, Pazar, Turhal kura sonuçları belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ TOKAT 19 ARALIK KURA ÇEKİMİ CANLI

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TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Tokat kura çekimi 19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 ilçede toplam 1500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Tokat İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

İlçelere göre evler şöyle:

*ARTOVA 150

*ERBAA 300

*MERKEZ 687

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TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

*PAZAR 63

*TURHAL 100