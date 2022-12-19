19 Aralık 2022, Pazartesi
TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
TOKİ Tokat kura çekilişinin 19 Aralık saat 10:00'da gerçekleşmesinin ardından Artova, Erbaa, Merkez, Pazar, Turhal ilçelerinin isim listesi belli olmuş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edlecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş kura çekimlerini yakından takip ediyor. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:08
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