TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Konut kampanyasında sona gelindi. Detaylar netleşirken kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması bekleniyor. Aynı zamanda da yüzde 1'in altın konut kredisi verilmesi bekleniyor. Peki orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası faiz oranları...