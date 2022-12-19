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Haberler Galeri TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Konut kampanyasında sona gelindi. Detaylar netleşirken kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması bekleniyor. Aynı zamanda da yüzde 1'in altın konut kredisi verilmesi bekleniyor. Peki orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:50
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TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Konut kampanyasında detaylar netleşiyor. Dar gelirli ailelere yönelik TOKİ 250 Bin Sosyal Konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşlar içinde kollar sıvandı. Orta gelirliye konut kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması bekleniyor. Peki TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası faiz oranları nasıl olacak? Kimler başvurabilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu. Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.

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TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

KREDİ FAİZ ORANLARI NASIL OLACAK?

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

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TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

ALINAN KONUTLAR SATILAMAYACAK

Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak..

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TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ FAİZ ORANLARI: 0,69+0,99... Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler?

Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız.' dedi.