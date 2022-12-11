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THY'den Irak seferleri açıklaması! Koronavirüs tedbirleri kalktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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THY’den Irak seferleri açıklaması! Koronavirüs tedbirleri kalktı

Türk Hava Yolları, koronavirüs tedbirlerini kaldıran Irak'a yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı. THY, Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

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