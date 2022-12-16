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THY'den Narita'ya iki yıl aradan sonra ilk uçuş

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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THY’den Narita’ya iki yıl aradan sonra ilk uçuş

Türk Hava Yolları (THY) pandemi nedeniyle ara verdiği Japonyo Narita uçuşlarına iki yıl aradan sonra dün itibariyle yeniden başladı. Seferlerin önümüzdeki dönemde her gün yapılması hedefleniyor.

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