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THY, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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THY, Polonya’nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlıyor

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları rotayı yeni hatlara çevirdi. THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuş başlatma kararı aldığı bildirildi.

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