Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ilk yerli metro için tarih verdi! Ne zaman raylara inecek?

Bugün gelinen aşamada nesnelerin internete bağlandığı, cihazlar arası iletişimi sağlayan, farklı verileri gerçek zamanlı işleyebilen ve analiz etme özelliğine sahip makineler arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin daha da önem kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde 2023'te önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini belirterek, "5G teknolojisiyle daha yüksek hızda daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet hizmeti kullanılmaya başlanacak." dedi.