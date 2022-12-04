Son dakika! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2 ayda 1,4 milyon yolcu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerini ve bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğunu kaydetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğini belirten Karaismailoğlu, bu metro hattında ekimde 640 bin 496, kasımda 752 bin 165 olmak üzere 2 ayda yaklaşık 1,4 milyon yolcunun bu hattı tercih ettiğini belirtti.