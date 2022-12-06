Türkiye yeni havalimanına kavuşuyor! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Yıllık 8 milyon yolcu

"YOLCU KAPASİTESİNİ BAŞTA YILLIK 8 MİLYON KİŞİ OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ"

Üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının da hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yap-işlet-devret yöntemiyle ihale ettiğimiz üstyapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021'de yer teslimi yaparak başladık. 3 etapta inşa etmeyi planladığımız üstyapı tesislerinin 1. ve 2. etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 avrodur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avrodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedelini de devletimizin, milletimizin hazinesine katacağız."