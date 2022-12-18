KYK ödeme takvimi 2022-2023: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taahhütname onayı ardından ödemeler bekleniyor olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından e devlet sorgulama ve onay ekranı ziyaret edilmeye başladı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?