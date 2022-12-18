KYK ödeme takvimi 2022-2023: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler bu kez KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Taahhütname onayı ardından ödemeler bekleniyor olacak. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taahhütname onayı ardından ödemeler bekleniyor olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından e devlet sorgulama ve onay ekranı ziyaret edilmeye başladı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya
Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
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- KYK ödeme takvimi 2022-2023: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
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