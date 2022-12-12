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Son dakika: Çanakkale Köprüsü'ne Seyit Onbaşı figürü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan önemli açıklamalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Son dakika: Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı figürü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen top mermisi figürlerinin yerleştirildiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde incelemelerde bulundu.

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