AK Parti üreten kadınları zirvede buluşturacak! Kadın girişimcilerin beklentileri istişare edilecek

Bunun yanı sıra kadınların hem meslek edinmelerini sağlamaya hem de devlet desteklerinden faydalanan kadın girişimci sayısını artırmaya çalıştıklarını anlatan Keşir, 30 Eylül 2022'de Edirne'de 80'inci, 2 Aralık'ta da İstanbul'da 81'inci il buluşmasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

81 ildeki programların finalini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanan programla yarın İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci, işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarla kalkınma, büyüme vizyonumuzu orada tekrar gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından çeşitli başlıklarda; girişimciler, akademisyenler ve ekonomi yazarlarıyla oturumların yapılacağını belirten Keşir, "Kadın girişimcilerin beklentilerini, sorun gördükleri alanlarla ilgili çözüm önerilerini istişare edeceğiz." dedi.