Son dakika: 2023 vizyonu için Turkuvaz Medya’da büyük zirve! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Zirvede finanstan enerjiye, ulaştırmadan savunma sanayi projelerine birçok konuda panel ve toplantı gerçekleştirilecek. Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye bulunurluk konusunda başarılı bir sınav verdi" diyen Bakan Kirişçi, "Üretimimiz 127 milyın tona ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayan zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.
Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Başkan Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde yapılacak panelde EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer konuşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in sorularını yanıtlayacak.
Panelde de Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir konuşacak. "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğündeki son panelde ise "Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" masaya yatırılacak.
KURUM APARA SOHBETLERİNDE
Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.
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