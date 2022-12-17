Son dakika EYT haberleri | EYT SGK-Bağ-Kur ayrımı var mı? İşte milyonların merak ettiği detaylar

EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR

Bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkânı sunulabilir.

Emekli olmak için aranan primi doldurmaya 5, 10 gün, birkaç ay kalanlar için primlerini tamamlayacağı tarihte yasadan yararlanma imkânı sunulabilir. Bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Meclis'te gündeme gelebilir.