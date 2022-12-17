KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?