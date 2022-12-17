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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022-2023 KYK burs öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ 2022-2023

Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs/öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı.

Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,

Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye

Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Ekim-Kasım ve Aralık ayında burs almayan ve ilk kez burs almaya hak kazanan adaylara Ocak ayında peşin ödeme yapılması bekleniyor.

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