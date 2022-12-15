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Haberler Galeri Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

EYT son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı düşmeye basıyor. Emekli olacak vatandaşların alacakları kıdem tazminatı için büyük kolaylık sunacak KGF desteği geliyor. Ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:28
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Bakan Nebati ayrıntılar tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü azaltmaya ilişkin önlemler çerçevesinde, yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Nebati ayrıntılar tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

BAKANLIK EYT İÇİN DÜĞMEYE BASTI

İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Bakan Nebati ayrıntılar tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

BAŞLANGIÇTA 150 MİLYAR TL

Hazırlıkları devam eden paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkanı oluşturması beklenirken, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.

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Bakan Nebati ayrıntılar tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

EYT DÜZENLEMESİ SONRASI KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak.

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Bakan Nebati ayrıntılar tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı

ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman imkanı oluşturulacağı ifade ediliyor.