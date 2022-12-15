HaberlerGaleriBakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
EYT son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı düşmeye basıyor. Emekli olacak vatandaşların alacakları kıdem tazminatı için büyük kolaylık sunacak KGF desteği geliyor. Ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanması öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:28Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:28