EYT'de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme heyecanla beklenirken, çalışanlar gibi işveren ve devlet de planlamalarını yapıyor. EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak. Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdemi konusunda ise işçi ve işveren arasında mutabakata varılmalı.

Sabah Giriş Tarihi: 16.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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