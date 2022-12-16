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EYT'de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme heyecanla beklenirken, çalışanlar gibi işveren ve devlet de planlamalarını yapıyor. EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak. Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdemi konusunda ise işçi ve işveren arasında mutabakata varılmalı.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:29
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EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme heyecanla beklenirken, çalışanlar gibi işveren ve devlet de planlamalarını yapıyor. İlk yıl emekli olması beklenenlerin sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor. Kıdem tazminatı işyerlerinde ana gündem maddesi olurken, Hazine garantisiyle düşük faizli kredi desteği nefes aldıracak. Burada işletme sınırlaması olmayacak.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

Ancak kredinin amacı çerçevesinde kullanılması için işyerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan olması koşulu aranacak. Son iş yerinde ister bir yıl ister 10 yıl çalışsın EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

ÖNCE İŞTEN ÇIKIŞ
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdemi konusunda ise işçi ve işveren arasında mutabakata varılarak ayrılma halinde ödeme yapılabilecek. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için öncelikle işten çıkış yapılacak.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

Çıkışla birlikte kıdem hakkı da otomatik olarak doğacak. EYT'lilere kıdem tazminatı, işverene destek başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aylık bağlatan kıdemini alacak | Çalışmaya devam edenler için süreç nasıl işleyecek?

İŞVERENE KIDEM DESTEĞİNDEN HANGİ İŞLETMELER FAYDALANACAK?
EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek. İşverenlere kıdem tazminatı ödeme konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Burada işletme sınırlaması söz konusu olmayacak. İşyerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan bulunması koşulu aranacak.