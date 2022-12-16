EYT için SON DAKİKA açıklaması! Düzenleme ne zaman tamamlanacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu

EMEKLİLİKTE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Emeklilik dilekçesi verip istifa eden çalışanlar kıdem tazminatını mevcut çalışanlar gibi alabilecek. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanır. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.