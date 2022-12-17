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Enerjide devletten vatandaşına büyük destek! Rakam 205 milyara ulaştı

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Enerjide devletten vatandaşına büyük destek! Rakam 205 milyara ulaştı

Hükümet konutta yüzde 75, KOBİ'lerde ise yüzde 60 enerji desteği veriyor. 175 milyarı konut, 30 milyar lirası da KOBİ'lere olmak üzere 205 milyarlık enerji alacağından feragat edildi.

Avrupa'nın kara kışı yaşadığı ve hükümetlerinin vatandaşlarını çaresiz bıraktığı bu dönemde, Türkiye konutlarda ve işletmelerde uyguladığı enerji desteği ile hem kesintisiz enerji sundu, hem de 205 milyar liralık sübvansiyonda bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda önceki gün BOTAŞ'ın devlete olan borçlarının silinmesini de öngören maddenin içerisinde yer aldığı düzenlemenin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Düzenleme üzerinde konuşan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yaylacı, konutlara ve KOBİ'lere doğalgazı maliyetin altında sattıklarını ifade ederek, "Burada sübvanse oranımız konutlarda yüzde 75, KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı yüzde 60'lar civarında.

Bizim KOBİ ve evsel abonelere yapmış olduğumuz destek miktarı konut aboneliğinde 175 milyar lira civarında olacak. Bu, aralık ayı tüketimine bağlı olarak değişecek ama yaklaşık hesabımız 175 milyar lira.

KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı 30 milyar lira. Topladığımız zaman 205 milyar liralık bir sübvansiyonda bulunuyoruz" dedi.

AVRUPA'DAN UCUZA ALIYORUZ
Muhalefet milletvekillerinin "Doğalgaz pahalıya mı alınıyor?" sorusuna da yanıt veren Yaylacı, "Uluslararası piyasadan doğalgaz aldığımız için doğalgazın fiyatından doğal olarak etkileniyoruz.

Pandemide ve sonrasında fiyatlar aşağı indiği zaman biz onların daha altından aldık, şu anda Avrupa bin 500 dolarlardan alıyor ama biz onların altında alıyoruz" diye konuştu.

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