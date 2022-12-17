Enerjide devletten vatandaşına büyük destek! Rakam 205 milyara ulaştı

Pandemide ve sonrasında fiyatlar aşağı indiği zaman biz onların daha altından aldık, şu anda Avrupa bin 500 dolarlardan alıyor ama biz onların altında alıyoruz" diye konuştu.

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