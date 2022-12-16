EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

SON DAKİKA! 2023 yılına kısa süre kala EYT için net ipuçları gelmeye devam ediyor. Düzenleme hakkında önemli açıklamalar ise milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor" dedi. Kapsam dışında kalanlar ise borçlanma için gereken şartları araştırmayı sürdürüyor. İşte EYT düzenlemsi için son gelişmeler!