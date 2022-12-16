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Haberler Galeri EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde EYT düzenlemesi için atılacak adımlar merakla takip edilmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenleme için Aralık sonunu işaret etti. Diğer yandan merakla beklenen yaş sınırı hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca,"EYT'de yaş sınırı kaç olacak? Düzenleme kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:58
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EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

SON DAKİKA! 2023 yılına kısa süre kala EYT için net ipuçları gelmeye devam ediyor. Düzenleme hakkında önemli açıklamalar ise milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor" dedi. Kapsam dışında kalanlar ise borçlanma için gereken şartları araştırmayı sürdürüyor. İşte EYT düzenlemsi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce yaklaşık 4 milyon emeklilikte yaşa takılan (EYT) sigortalıyı ilgilendiren açıklamayı yaptı. Başkan Erdoğan EYT ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

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EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

"2023'E EYT'Yİ ÇÖZEREK GİRECEĞİZ"

EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sonrası bir EYT mesajı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

"EYT İLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

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EYT’de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...

EYT YASASI İLE KESİNLEŞEN 3 MADDE

EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

Prim gününün tamam olması

Sigortalılık süresinin dolmuş olması