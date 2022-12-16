HaberlerGaleriEYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...
EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde EYT düzenlemesi için atılacak adımlar merakla takip edilmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenleme için Aralık sonunu işaret etti. Diğer yandan merakla beklenen yaş sınırı hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca,"EYT'de yaş sınırı kaç olacak? Düzenleme kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi son gelişmeler!