Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz yardımı ödemelerinin Aralık ayı için yatırılacağı tarih merak ediliyor. Kasım ayında başlayan kış dönemi başvurularının ardından işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte, Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 TL ile 2500 TL aralığında verilen doğalgaz yardımı ödemelerinin Aralık ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
DOĞAL GAZ YARDIMI ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Doğal gaz fatura desteği ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında başlayan başvurular ardından ödeme tarihleri bekleniyor. Geçtiğimiz ay ikinci hafta ödenmeye başlayan doğalgaz tüketim yardımının bu ay da yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık tarihli Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; ''Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır." sözlerini kullandı.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı. Yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırılmıştı.
Vatandaşlar, e-Devlet'ten başvurularını yapacak ve başvuru onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.
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