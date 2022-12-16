Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 TL ile 2500 TL aralığında verilen doğalgaz yardımı ödemelerinin Aralık ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?